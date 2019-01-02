Mersin'de Vize Dolandırıcılığı İddiası

Mersin'de, bir kişiyi Kanada vizesi çıkarabileceği vaadiyle dolandırarak 10 bin dolar aldığı iddiasıyla yakalanan Iraklı zanlı, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Mersin'de, bir kişiyi Kanada vizesi çıkarabileceği vaadiyle dolandırarak 10 bin dolar aldığı iddiasıyla yakalanan Iraklı zanlı, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



H.A.A.H, sosyal medyadaki hesabında Kanada'ya vize verdiğini iddia eden Irak uyruklu M.H.N.R. ile görüşmek üzere Mersin'e geldi.



Kendisi ve eşinin pasaportu ile 10 bin doları şüpheliye veren H.A.A.H, bir süre sonra M.H.N.R'ye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı.



Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Irak uyruklu zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Serbest bırakılan M.H.N.R, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak

Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı

Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı