Son Dakika Haberleri: Mersin'de Vize Dolandırıcılığı İddiası

Mersin'de Vize Dolandırıcılığı İddiası

53 dakika önce

Mersin'de, bir kişiyi Kanada vizesi çıkarabileceği vaadiyle dolandırarak 10 bin dolar aldığı iddiasıyla yakalanan Iraklı zanlı, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Mersin'de Vize Dolandırıcılığı İddiası, System.String[]
Mersin'de, bir kişiyi Kanada vizesi çıkarabileceği vaadiyle dolandırarak 10 bin dolar aldığı iddiasıyla yakalanan Iraklı zanlı, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

H.A.A.H, sosyal medyadaki hesabında Kanada'ya vize verdiğini iddia eden Irak uyruklu M.H.N.R. ile görüşmek üzere Mersin'e geldi.

Kendisi ve eşinin pasaportu ile 10 bin doları şüpheliye veren H.A.A.H, bir süre sonra M.H.N.R'ye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı.

Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Irak uyruklu zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Serbest bırakılan M.H.N.R, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:33 Kaynak: AA

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