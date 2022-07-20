Mersin'de yaban domuzları ayçiçeği tarlalarına zarar verdi

Tarsus ilçesinde, ayçiçeği ekili alanlara giren yaban domuzları bazı ürünlerde zarara neden oldu.

Sağlıklı Mahallesi'nde, ağustosta yapılması planlanan hasat öncesinde tarlalara giren yaban domuzları ürünlere zarar verdi.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ziyaret ettiği üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlçe genelinde 40 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını belirten Avcı, hasat sezonu öncesi çiftçilerin yaban domuzları nedeniyle zorluk yaşadığını söyledi.

Tarlalardaki zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Avcı, "Çiftçilerimiz ekili alanlarda tahribata yol açan domuzlar nedeniyle zor durumda. Üreticiler, aldıkları bireysel önlemlerle yaban domuzlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Üreticiler, tarlalarında sabaha kadar nöbet tutuyor." diye konuştu.

Mahalledeki 30 dönümlük alanda ayçiçeği ekimi yapan Muhittin Bolat da hasada kısa süre kala yaban domuzları nedeniyle ürünlerinin yüzde 40'ında zarar oluştuğunu dile getirdi.

Bolat, yetkililerden destek beklediklerini belirterek, "Her gün domuz gelmesin diye sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Gözümüze uyku girmez oldu. Ne kadar önlem alırsak alalım zarardan kurtulamıyoruz. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.