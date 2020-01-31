Mersin'de yaban hayvanları için doğaya 3 tondan fazla yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yaban hayvanları için doğaya 3 tondan fazla yem bırakıldı - Son Dakika

Mersin'de yaban hayvanları için doğaya 3 tondan fazla yem bırakıldı

6 saat önce

Mersin'de, kış şartlarında zorluk yaşayan hayvanlar için doğaya 3 ton 320 kilogram yem bırakıldı.

Mersin'de yaban hayvanları için doğaya 3 tondan fazla yem bırakıldı, System.String[]

Mersin'de, kış şartlarında zorluk yaşayan hayvanlar için doğaya 3 ton 320 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, ilçenin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlatıldı.

Kent genelindeki doğal alanlara, yaban hayvanları için 3 ton 320 kilogram buğday, mısır ve arpa, saman ve yonca gibi yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm yaban hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Arslan, yıl sonuna kadar 10 ton yemin doğaya bırakılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi
Vali, Zonguldak'taki maden faciasındaki son durumu anlattı: Allah bize de biraz daha akıl fikir versin Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Olası Marmara depremiyle ilgili korkutan tahmin: 7.6 büyüklüğünde deprem olabilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 17:12:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de yaban hayvanları için doğaya 3 tondan fazla yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]