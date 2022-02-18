Üye Girişi
Mersin'de yaban hayvanları için Toroslara yem bırakıldı - Son Dakika

Mersin'de yaban hayvanları için Toroslara yem bırakıldı

18.02.2022 10:42
Mersin'de yaban hayvanları için Toroslara yem bırakıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Toros Dağları'na yem bırakıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Toros Dağları'na yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen dağların 1700 rakımındaki Güneyli Mahallesi'ne çıktı.

Ekipler, yaban hayvanları için belirlenen noktalara buğday, mısır, arpa, yonca balyası ve et bıraktı.

Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere, doğada uzun süre bozulmadan durabilecek yemleri tercih ettiklerini belirterek, "Sahada bulunan her çeşit yaban hayvanının yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da yaban hayvanlarının karla kaplı bu yüksek rakımlarda hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı oluyoruz." dedi.

Kent genelinde doğaya bu yıl 84 ton yem bırakıldığını kaydeden Çetin, çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de yaban hayvanları için Toroslara yem bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
10:29 Deva Partisi Kurucu üyesi Rojhat Ölmez'in sözünde bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın görüntüleri çok konuşuldu
10:18 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?
10:16 Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi
10:07 Market denetimi yapan zabıta müdürü isyan etti: Fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada
10:05 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı! Görenler ayırt edemedi
10:03 Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi
10:00 Yasak Elma'ın ardından Talat Bulut Mahkum'da! Herkesin merak ettiği Sinyor'u canlandıracak!
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 10:48:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de yaban hayvanları için Toroslara yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement