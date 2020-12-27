Mersin'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliği ve Tarsus Çamalan Jandarma Karakolu ekipleri, Hopur Topaşır Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi avlayan 4 kişiyi tüfekleriyle suçüstü yakaladı.

Ekipler, 4 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 40 bin lira ceza uyguladı.