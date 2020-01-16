Mersin'de yaban keçisi vuran kişiye 25 bin 327 lira ceza kesildi - Son Dakika

Mersin'de kaçak olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen 1 kişiye 25 bin 327 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mersin Şubesi av koruma ekibi timleri, Fındıkpınarı Devlet Avlığı Yalçınkaya mevkisinde yaban keçisi avlayan bir kişiyi av tüfeğiyle suçüstü yakaladı.

Kaçak avcıya Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 25 bin 327 lira ceza para cezası kesildi.