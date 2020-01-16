Mersin'de yaban keçisi vuran kişiye 25 bin 327 lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yaban keçisi vuran kişiye 25 bin 327 lira ceza kesildi - Son Dakika

Mersin'de yaban keçisi vuran kişiye 25 bin 327 lira ceza kesildi

6 saat önce

Mersin'de kaçak olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen 1 kişiye 25 bin 327 lira ceza verildi.

Mersin'de yaban keçisi vuran kişiye 25 bin 327 lira ceza kesildi, System.String[]

Mersin'de kaçak olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen 1 kişiye 25 bin 327 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mersin Şubesi av koruma ekibi timleri, Fındıkpınarı Devlet Avlığı Yalçınkaya mevkisinde yaban keçisi avlayan bir kişiyi av tüfeğiyle suçüstü yakaladı.

Kaçak avcıya Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 25 bin 327 lira ceza para cezası kesildi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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