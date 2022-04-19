Mersin'de yabancı uyruklu emekli doktor dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de yabancı uyruklu emekli doktor dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu

19.04.2022 16:56
Mersin'de yabancı uyruklu emekli doktor dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu

Mersin'de yaşayan yabancı uyruklu emekli doktor, hesabındaki yaklaşık 1,5 milyon lirasının telefonda kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan şüphelilerce alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Mersin'de yaşayan yabancı uyruklu emekli doktor, hesabındaki yaklaşık 1,5 milyon lirasının telefonda kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan şüphelilerce alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Suudi Arabistan'da uzun yıllar doktorluk yapan Suriye uyruklu Ahmad Al Rushidat (65), emekli olduktan sonra ülkesindeki iç savaş nedeniyle 2 yıl önce Mersin'e yerleşti.

Rushidat'ın iddiasına göre, 8 Nisan'da kendisini telefonla arayan ve kendilerini istihbarat görevlisi olarak zanlılar, bu aramada banka şifrelerine ulaşarak parça parça yapılan havalelerle yaklaşık 1,5 milyon lirasını dolandırdılar.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran emekli doktor, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

"Yetkililerden yardım bekliyoruz"

Rushidat'ın avukatı Ahmet Şahin, paranın 8 farklı hesaba aktarıldığını belirterek, "Müvekkilin hesabından yaklaşık 1,5 milyon lira çıkıyor. Müvekkil birikiminden olmuş durumda. Emniyetle yaptığımız görüşmelerde bu tür dosyalarda bankalardan gelen cevapların yaklaşık bir ay sürdüğüne dair cevap aldık. Konunun hassasiyeti düşünüldüğünde daha hızlı şekilde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Ahmad Al Rushidat da hesabından yüklü miktarda para çıkmasına rağmen banka tarafından uyarılmadığını savunarak, "Yurt dışında 11 yıl boyunca doktor olarak çalışarak biriktirdiğim para dolandırıcılar tarafından çalındı. Bir an önce suçluların yakalanmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Mersin'de yabancı uyruklu emekli doktor dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu

YORUMLAR
500
Kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü Kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü Toroslar'da Ramazan coşkusu sürüyor Toroslar'da Ramazan coşkusu sürüyor

Suudi Arabistan, Mersin, Emekli, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de yabancı uyruklu emekli doktor dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de yabancı uyruklu emekli doktor dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement