Mersin'de yabancılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Silifke İlçesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğiyle, ilçede yaşayan yabancılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'ndeki toplantıda, İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Doğru Bilinen Yanlışlar" adlı animasyon filmi izletildi.

Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum İletişim Çalışma Grup başkanı Kemal Doğru, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde ülkede bulunan Suriyelilerin hak ve sorumluklarını ve sosyal uyumlarının pekişmesinin önemini içeren bir sunum yaptı.

Toplantıya, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Silifke İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Mert, Silifke Jandarma Karakol Komutanı Vekili Teğmen Mehmet Aslan, mahalle muhtarları ve imamlar katıldı.

Toplantının Mersin'in bazı ilçelerinde de yapılacağı bildirildi.