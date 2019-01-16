Mersin'de Yağışlar Ekili Alanlara Büyük Zarar Verdi
44 dakika önce
Mersin'de yağışlar ekili alanlara büyük zarar verdiMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde dün geceden bugüne yağan yağışlar ekili alanlarda büyük zarar verdi.
Mersin
'de yağışlar ekili alanlara büyük zarar verdi
MERSİN - Mersin'in Tarsus
ilçesinde dün geceden bugüne yağan yağışlar ekili alanlarda büyük zarar verdi.
İlçede şiddetli yağışlardan ve su baskınlarından dolayı merkezdeki bir okul ile taşımalı eğitim yapılan 5 okul tatil edildi.
İlçedeki bazı bölgelerde sulama kanallarının üstünden ovaya ve tarlalara su baskını
devam ediyor. DSİ ve Tarsus Belediyesi
ekipleri kanallara müdahale ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can
, zarar gören yerlerde inceleme yaptı. Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Belediye Başkanı Can
, belediyenin iş makinalarının bölgeye sevk ettirdi.
Ova köylerinde olan Halitağa, Akarsu, Kelahmet, Egemen ve Baharlı Mahallelerinde 30 bin dönüm ekili alan sular altında kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:15 Kaynak: İHA
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