Mersin'de yaşanan sağanak, tren yoluna zarar verince seferler aksadı - Son Dakika
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Mersin'de yaşanan sağanak, tren yoluna zarar verince seferler aksadı

23.05.2023 12:43

Mersin'de etkili olan yağışlar nedeniyle rayların altındaki taşların boşalması sonucu tren seferlerinde aksama yaşandı. Bakım ve onarıma başlayan yetkililer çalışmanın gün boyu devam edeceğini açıkladı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Mersin - Tarsus - Adana tren yolunun Huzurkent mevkiinde hasara neden oldu. Sağanak yağmur sularının taşıdığı taşlar nedeniyle rayların altı boşaldı. Boşalma nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olayın önüne geçmek için seferler geçici olarak durduruldu.

SEFERLER GÜN BOYU YAPILAMAYACAK

Mersin'e gitmekte olan tren de Huzurkent mevkiinde durdu. İçindeki yolcular ise başka araçlarla gönderildi. Yetkililer, altı boşalan rayların onarımına başlandığını belirtti. Seferlerin bugün gün boyu yapılamayabileceği de kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Huzurkent, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de yaşanan sağanak, tren yoluna zarar verince seferler aksadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de yaşanan sağanak, tren yoluna zarar verince seferler aksadı - Son Dakika
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