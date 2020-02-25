Mersin'de yağışlardan zarar görenlere devlet sahip çıktı - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde Ocak ayında meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı evleri zarar gören 52 aileye 143 bin 500 lira yardım yapıldı.



Mut Kaymakamı Muammer Köken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin mahallelerde yaptığı incelemelerde, 52 vatandaşın genellikle evlerinin, bazı ailelerinin ev eşyaları ve temel gıda maddelerinin zarar gördüğünü, bazı ailelerin ise geçimlerini temin ettikleri hayvanlarının telef olduğunu tespit ettiklerini söyledi.



4 evin tamamen yıkıldığını belirten Kaymakam Köken, "Zararların tespit edilmesi neticesinde, sorunların çözümü için çalışmalar hemen başlatıldı. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yardımlar Genel Müdürlüğünden zararların giderilmesi için kaynak talebinde bulunuldu. Temin edilen kaynağın ise ivedi olarak mağdur ailelere ulaştırılmaya başlandı. Zararların gönderilmesi amacıyla kimi ailelere inşaat malzemesi, çatı malzemesi, kimi ailelere ise nakdi yardımlar olmak üzere toplam 143 bin 500 lira tutarında yardım yapıldı" dedi. - MERSİN