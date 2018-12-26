Mersin'de Yağmur Etkili Oldu
42 dakika önce
Mersin'de dün akşam saatlerinden bu yana devam eden yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Mersin'de dün akşam saatlerinden bu yana devam eden yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Mersin ve çevresinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağışlar, gece yarısından sonra etkisini arttırarak sağanak şeklinde devam etti. Sabaha kadar aralıksız yağan yağmurdan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak trafikte de aksamalara yol açarken, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçlar yolda kalırken, denizdeki dalga boyu da yükseldi. Yağışın, aralıklarla gece 12'ye kadar sürmesi beklendiği bildirildi. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:07 Kaynak: İHA
Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı
Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, CHP'li Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi