Mersin'de Yağmur Nedeniyle Yol Çöktü
1 saat önce
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yağış nedeniyle yolda göçme meydana geldi.
Mersin
'in merkez Toroslar
ilçesinde yağış nedeniyle yolda göçme meydana geldi.
İlçenin yüksek rakımdaki mahallelerinden Arslanköy
'de, kara yolunun Yeniköy
mevkisinde dünden beri devam eden yağışlar nedeniyle bir bölümü çöktü.
Karayolları ekiplerince yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.
Ekipler, güzergahda iş makineleriyle onarım çalışması başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:38 Kaynak: AA
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