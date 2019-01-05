Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yağmur Nedeniyle Yol Çöktü

Mersin'de Yağmur Nedeniyle Yol Çöktü

1 saat önce

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yağış nedeniyle yolda göçme meydana geldi.

Mersin'de Yağmur Nedeniyle Yol Çöktü, System.String[]
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yağış nedeniyle yolda göçme meydana geldi.

İlçenin yüksek rakımdaki mahallelerinden Arslanköy'de, kara yolunun Yeniköy mevkisinde dünden beri devam eden yağışlar nedeniyle bir bölümü çöktü.

Karayolları ekiplerince yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Ekipler, güzergahda iş makineleriyle onarım çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Yeniköy, Arslanköy, Toroslar, Mersin, Güncel
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