Mersin'de yağmur suyu kanalları temizleniyor - Son Dakika

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, yaklaşan kış ayları öncesi muhtemel taşkınlara karşı yağmur suyu, kanal ve ızgara temizliği yapıldığı bildirildi.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke ve yağmur suyu ızgara gider temizliği çalışmalarına hız verildi. Çalışmalar kapsamında, Çankaya Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi ile Çakmak Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Babil Caddesi'nde bulunan yağmur suyu kanalları ile ızgaraların temizliği gerçekleştiriliyor.

Bunun yanında oluşan altyapı problemlerine anında müdahale ederek çözüme kavuşturan MESKİ ekipleri, 'Alo 185' çağrı hattına gelen altyapı arıza şikayetlerini anında işleme alıyor. Tıkalı noktalar belirlenirken, kanal temizliğinde özel olarak kullanılan kombine kanal temizleme araçlarla altyapı sistemlerinin temizliği sağlanıyor.

Kış mevsimi öncesi yağmur suyu ve kanal ızgara temizliği çalışmalarına hız verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Kurumumuz tarafından her sene olduğu gibi yaklaşan kış ayları için önlem alınmaya başlandı. İnsan sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yağmursuyu ızgaraları ve rögarların temizleme çalışmalarına hız verildi. Vatandaşlarımızı, ızgaraları kirletmemeleri ve kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışması için şebekede tıkanmalara sebebiyet verecek süprüntü malzeme, pet şişe, bez, kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi atıkları giderlere atmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Mersin'in her noktasındaki yağmur suyu ızgaralarının ve kanalizasyon bacalarının temizliği konusunda 7 gün 24 saat hizmet veren 'Alo 185' veya '444 8 185' numaralı hatlara bilgi verebilirsiniz." - MERSİN