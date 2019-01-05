Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yağmur Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Mersin'de Yağmur Zincirleme Kazaya Neden Oldu

41 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış esnasında kayan tırın kontrolden çıkması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Mersin'de Yağmur Zincirleme Kazaya Neden Oldu, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış esnasında kayan tırın kontrolden çıkması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Kazaya karışan ve hurdaya döndüğü görülen ticari araçtan 3 kişi burnu bile kanamadan çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Mersin Antalya D-400 Karayolu üzerinde Antalya istikametinde seyreden tır ışıklı kavşağa yaklaştığında yağmurunda etkisiyle kayıp, iki araca çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada kapalı kasa ticari bir araç adeta hurdaya dönüp yan devrildi. 3 kişi vatandaşlarında yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. Kaza yapan araçların bulunduğu istikamette yol trafiğe yaklaşık yarım saat kapalı kaldı. Çekicilerin ve itfaiye ekiplerini çalışmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. İkinci bir kaza yaşanmaması için yola kum ve talaş döküldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa
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