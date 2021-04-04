Mersin'de yağmursuyu şebeke ve ızgara giderleri temizlenerek yenileniyor - Son Dakika

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince, merkez ilçelerdeki yağmursuyu şebeke ve ızgara giderlerinde temizleme, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan beton muayene bacası kapağı ile yağmursuyu ızgara taşları sfero malzeme ile değiştirilerek, yol kotuna getiriliyor. Yıl boyunca devam edecek çalışmalarda ilk olarak bulvarlar ve caddeler, daha sonra ise sokaklar yapılıyor. Çalışmaların yapıldığı bölgelerde daha önce bu taşlara takılan otomobil, motosiklet ve bisiklet gibi ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar artık daha konforlu seyahat ediyor.

"Güvenle yolumuza devam ediyoruz"

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir, önceki mazgalların aralıklarının çok geniş ve yolun doğrultusunda olduğunu, bu nedenle zorlandıklarını belirterek, bu durumun tüm Mersinli bisikletlilere zarar verdiğini söyledi. Özenir, "Akrobasi yapmak zorunda kalıyorduk. Kimi arkadaşlarımız düştü, yaralandı. Bunlar hiç istediğimiz durumlar değildi. Mazgallarımız değişmeye başladığından beri mazgal olan bölgelerden güvenle geçiyoruz. Önceki mazgalların olduğu yerler çukurdu. Hem mazgalların arasındaki boşluklardan hem de çukurdan kaçmak zorunda kalıyorduk. Dolayısıyla bu durum bize çok büyük bir sıkıntı yaşatıyordu. Şimdi doğrultumuzu değiştirmeden dümdüz ve güvenle yolumuza devam edebiliyoruz" dedi. - MERSİN