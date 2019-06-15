Mersin'de yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan döviz bürosunun önündeki araçtan 200 bin lira ve döviz çaldıkları iddiasıyla Mersin'de yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:58 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde bulunan döviz bürosunun önündeki araçtan 200 bin lira ve döviz çaldıkları iddiasıyla Mersin
'de yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Gözaltına alındıkları Erdemli
ilçesinden Alanya'ya getirilen Hasan D, Asım A. ve Cesur A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekipleri, Hükümet
Konağı kavşağında bir aracı şüphe üzerine durdurmuş, bagajın iç kısmına gizlenen 200 bin lira ile döviz ele geçirmişti.
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