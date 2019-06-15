Son Dakika Haberleri: Mersin'de yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Mersin'de yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

3 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan döviz bürosunun önündeki araçtan 200 bin lira ve döviz çaldıkları iddiasıyla Mersin'de yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Mersin'de yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan döviz bürosunun önündeki araçtan 200 bin lira ve döviz çaldıkları iddiasıyla Mersin'de yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Gözaltına alındıkları Erdemli ilçesinden Alanya'ya getirilen Hasan D, Asım A. ve Cesur A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekipleri, Hükümet Konağı kavşağında bir aracı şüphe üzerine durdurmuş, bagajın iç kısmına gizlenen 200 bin lira ile döviz ele geçirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:58 Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Mersin, Güncel
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