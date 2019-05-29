Son Dakika Haberleri: Mersin'de yakalanan MLKP'li terörist adliyede (2)
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Mersin'de yakalanan MLKP'li terörist adliyede (2)

49 dakika önce

TUTUKLANDIMersin'de, polis ekiplerince gözaltına alınan, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinden, 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse (33), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de yakalanan MLKP'li terörist adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Mersin'de, polis ekiplerince gözaltına alınan, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinden, 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse (33), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Örgütün 'sabotaj ve bomba uzmanı' olan teröristin, 7 yıldır Suriye'deki örgüt üyelerine eğitim verdiği, bölgedeki eylemleri koordine etmek için Mersin'e geldiği ortaya çıkmıştı.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 Kaynak: DHA
Mersin, Güncel
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