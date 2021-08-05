Mersin'de DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelinin, kaçak yollardan geldiği Mersin'deki adresi belirlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramada, dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.