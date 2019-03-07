Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yakalanan Uyuşturucu Satıcıları PKK'lı Çıktı

Mersin'de Yakalanan Uyuşturucu Satıcıları PKK'lı Çıktı

1 saat önce

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda tutuklanan 3 şüphelinin, terör örgütü PKK'nın mensubu olduğu ve eylemlerine de katıldığı tespit edildi.

Mersin'de Yakalanan Uyuşturucu Satıcıları PKK'lı Çıktı, System.String[]
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda tutuklanan 3 şüphelinin, terör örgütü PKK'nın mensubu olduğu ve eylemlerine de katıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu satıcısı A.T'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, PKK üyesi olduğu ve terör örgütünün birçok eylemine katıldığı, kardeşinin de geçmiş yıllarda bir terör operasyonunda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Zanlının evindeki aramada da çok sayıda örgütsel doküman ve uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerin, Akdeniz'deki Demirtaş Mahallesi ile Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi'nde düzenlediği 2 ayrı operasyonda da H.K. ile H.K. uyuşturucu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

İncelemede, 2 zanlının da PKK üyesi olduğu ve örgütün birçok eylemine katıldığını belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan terör örgütü üyesi uyuşturucu satıcıları, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:38 Kaynak: AA

Mersin, PKK, Güncel
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