Mersin'de Yakalanan Ypg'li Tutuklandı
32 dakika önce
Mersin'de YPG/PKK üyesi olduğu, örgüt bünyesinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Mersin
'de YPG/ PKK
üyesi olduğu, örgüt bünyesinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye
'ye girdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, YPG/PKK terör örgütüne üye olduğu tespit edilen ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı öğrenilen şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan sorgulamada şahsın Suriye
uyruklu olduğu ve örgüt bünyesinde eğitim aldığı öğrenildi.
İşlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:14 Kaynak: İHA
Kırşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi
Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
Milyonluk Araçlar Yediemin Depolarında Günden Güne Çürüyor
Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor