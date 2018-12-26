Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yakalanan Ypg'li Tutuklandı

Mersin'de Yakalanan Ypg'li Tutuklandı

32 dakika önce

Mersin'de YPG/PKK üyesi olduğu, örgüt bünyesinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Mersin'de Yakalanan Ypg'li Tutuklandı, System.String[]
Mersin'de YPG/ PKK üyesi olduğu, örgüt bünyesinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, YPG/PKK terör örgütüne üye olduğu tespit edilen ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı öğrenilen şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan sorgulamada şahsın Suriye uyruklu olduğu ve örgüt bünyesinde eğitim aldığı öğrenildi.

İşlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:14 Kaynak: İHA

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