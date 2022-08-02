Ambulansa kafa attı, araca zarar vermeye çalıştı - Son Dakika
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Ambulansa kafa attı, araca zarar vermeye çalıştı

02.08.2022 01:15
Ambulansa kafa attı, araca zarar vermeye çalıştı

Mersin'de yakınlarını hastaneye götürmek için gelen ambulansa zarar veren ve daha sonra araca kafa atan şahıs, korku dolu anlar yaşattı.

Mersin'de yakınlarını hastaneye götürmek için gelen ambulansa zarar veren ve daha sonra araca kafa atan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Sağlıkçıların şikayetçi olduğu şahıs gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde fenalaşan bir hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talep etti. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yakınlarının da desteğiyle hastayı ambulansa bindirdi. Bu sırada, hastaneye gitmemek için bir süre direnen şahıs, araç içerisindeki tıbbi cihazlara zarar verdi. Ambulanstan çıkan hastanın tehdit ve hakarette bulunduğu sağlık çalışanları, olay yerinden ayrılmak için bindikleri aracın kapılarını kilitledi. Şüpheli, bu sırada yöneldiği ambulansa kafasıyla vurarak sağlık çalışanlarına tehdidini sürdürdü. Kapıları kilitli ambulansta bir süre bekleyen sağlık çalışanları, çevredekiler tarafından şüphelinin sakinleştirilmesiyle olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından polis merkezine giden sağlık çalışanları, şahıstan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan, zanlının ambulansın kapısını açmaya çalışması ve cama kafa atması sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - MERSİN

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Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (3) Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (3) Mersin yerel haberi | Akdeniz'de patiseriler denetlendi Mersin yerel haberi | Akdeniz'de patiseriler denetlendi
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulansa kafa attı, araca zarar vermeye çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ambulansa kafa attı, araca zarar vermeye çalıştı - Son Dakika
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