Mersin'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şahin Mahallesi 3207 sokaktaki evinin alt katında yaşayan ablasına misafirliğe giden 46 yaşındaki Funda Hünerlioğlu, geri geleceğini söyleyerek evine çıktı.
Ablasının geri gelmemesi üzerine eve balkondan giren yakınları, banyoda Hünerlioğlu'nu yerde yatar vaziyette buldu.
Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Hünerlioğlu'nun öldüğünü tespit etti.
Hünerlioğlu'nun cenazesi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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