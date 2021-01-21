Mersin'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Hünerlioğlu'nun cenazesi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Hünerlioğlu'nun öldüğünü tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Şahin Mahallesi 3207 sokaktaki evinin alt katında yaşayan ablasına misafirliğe giden 46 yaşındaki Funda Hünerlioğlu, geri geleceğini söyleyerek evine çıktı.

FIFA ve kıta federasyonları, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları tüm turnuvalardan men edecek