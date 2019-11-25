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Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler 5 saatte kurtarıldı
6 saat önce
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yamaçta mahsur alan 2 keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yamaçta mahsur alan 2 keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Bir besici otlatmak için Maşat mevkisine getirdiği keçilerden ikisinin kaybolduğunu fark etti.
Çevrede yaptığı araştırmada keçilerin yamaçtaki kayalık alanda mahsur kaldığını gören besici, Arama Kurtarma Derneğinden (AKUT) yardım istedi.
Bölgeye giden AKUT ekibi, 5 saatlik zorlu çalışmayla keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
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