Son Dakika Haberleri: Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler kurtarıldı
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Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler kurtarıldı

29 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler kurtarıldı, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sandalköy Mahallesi kırsal bölgesindeki dağın yamacında 4 keçinin mahsur kaldığını görenler, AKUT ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen AKUT Mersin ekibi, iple keçilerin bulunduğu yere indi.
Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler sahibi Seyfi Çelik'e teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:15 Kaynak: AA
Erdemli, Mersin, Güncel
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