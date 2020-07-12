Mersin'de yanan evleri küllerinden yeniden inşa ediyor - Son Dakika

Mersin'de yanan evleri küllerinden yeniden inşa ediyor

Mersin'de yanan evleri küllerinden yeniden inşa ediyorMERSİN Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulama ile yılın ilk yarısında yangından mağdur olan dar gelirli 3 ailenin evlerini onararak yeniden inşa etti.

Mersin'de yanan evleri küllerinden yeniden inşa ediyor

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MERSİN Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulama ile yılın ilk yarısında yangından mağdur olan dar gelirli 3 ailenin evlerini onararak yeniden inşa etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, yangın mağduru vatandaşlara bazı yardımlarda bulunduklarını ancak evlerdeki hasarların onarılma çalışmasının 2020 yılında ilk kez gerçekleştiğini söyledi.

Yangından sonra eşyalar kadar binaların da ciddi hasar gördüğünü belirten Gökayaz, Evlerinde yangın çıkan vatandaşlarımıza birtakım desteklerde bulunuyoruz. Bu, büyük ölçüde ev eşyası oluyor. Bununla beraber yeni bir çalışmayı hayata geçirdik. Yangın sonrasında sadece eşyalarda değil, binada da birtakım problemler ortaya çıkabiliyor. Biz de yangın sonrasında evlerin boya, badana ile tamiratı konusunda bir çalışmayı hayata geçirmeyi uygun bulduk dedi.

Onarım çalışmalarının salgın sürecinde duraksama dönemi yaşadığını fakat yeni normalleşme süreciyle birlikte sürdürüldüğünü de ifade eden Gökayaz, Şu anda Tömük, Çamlı ve Davultepe'de 3 evimizi onardık. Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir evi de şu anda onarmaktayız. Gelen raporlara istinaden çalışmalarımız sürecek diye konuştu.

Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde onarımı tamamlanan evin son durumunu inceleyen ve yangın mağduru Fatma Kalan'a hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun dileklerini ileten Gökayaz, evin ilk halinden çok daha iyi bir görünüme kavuştuğunu vurgulayarak, 'Açıkçası yangın sonrası ilk fotoğrafları gördüğümüz zaman çok üzülmüştük. Fakat usta arkadaşlarımız eve geldi ve hızlı bir şekilde tamiratını gerçekleştirdi. İlk haliyle şu anki hali arasında tanınmayacak noktada bir değişim söz konusu. Bu anlamda çalışmanın ortaya olumlu bir etki koyacağını görüyor ve inanıyoruz dedi.

Yangın mağduru 57 yaşındaki Fatma Kalan ise kirada oturduğu evin yangından sonra tarif edilemez bir duruma geldiğini söyledi. Babasının emekli aylığıyla geçindiğini belirten Kalan, hem eşyalarının hem de geçinmesi için gerekli nakidin de yangında kül olduğunu dile getirdi. Kalan, evin Büyükşehir tarafından onarılarak, eskisinden daha kullanışlı bir hale getirilmesinden büyük mutluk duyduğunu dile getirerek, Bu yaşa kadar geldim, hiç böyle bir şey yaşamadım. Her yer simsiyahtı. Halen bu psikolojiyi düzeltemedim. Allah kimsenin başına vermesin. Başkanımız'dan da Allah razı olsun. Ellerinden geleni yaptılar. Böyle bir mucize olacağı, bu evin bu hale geleceği, tekrar böyle bakacağım aklıma gelmezdi. Yardımcı olmasalardı, bu duruma getirmeselerdi, ben hiçbir şey yapamayacaktım. Allah onu bütün kazalardan, belalardan korusun. Kimseyi darda zorda bırakmadılar diye konuştu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 1 Nisan 2019'dan bu yana yangından ve selden hasar görmüş 179 haneye 541 eşya desteğinde bulundu. İlgili yönetmeliğin 8'nci Maddesi'nde yer alan 'Yangında belirli bir süre kendisinin ya da geçindirmekte olduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan bireylere temel ev eşyası niteliğinde ayni yardım yapılabileceği' hükmü çerçevesinde yardımlarını sürdüren Büyükşehir, 15 aylık süreçte 82 buzdolabı, 80 çamaşır makinesi, 46 fırınlı ocak, 127 bazalı yatak ve 206 çek-yat yardımında bulundu.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de yanan evleri küllerinden yeniden inşa ediyor - Son Dakika
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