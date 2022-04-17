Yanan orman alanlarında gelir getirici fidanlar yeşerecek - Son Dakika
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Yanan orman alanlarında gelir getirici fidanlar yeşerecek

17.04.2022 12:23
Yanan orman alanlarında gelir getirici fidanlar yeşerecek

Mersin'de geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlarda, yöre koşullarına uygun olarak gelir getirici türde 195 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Mersin'de geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlarda, yöre koşullarına uygun olarak gelir getirici türde 195 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kentte geçen yıl çıkan orman yangınlarında zarar gören 9 bin 500 hektar alanda yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından fidan dikimine başlandı.

Toprak işleme ve enkaz temizliği tamamlanan alanlara 653 bin fidan dikildi. Tonlarca kızılçam tohumunun toprakla buluşturulduğu bölgeler, yaklaşık 40 bin servi ve 10 bin zakkum ile yangına dayanaklı türlerle donatıldı.

Yerleşim bölgelerine yakın alanlara da yöre koşullarına uygun olarak gelir getirici türde fidanlar dikildi.

Keçiboynuzu, fıstık çamı ve badem türlerinde 195 bin fidan toprakla buluşturulduğu alanlar, gelecek yıllarda bölge halkına ekonomik katkı sağlayacak.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, AA muhabirine, 2021'de Türkiye genelinde son yüzyılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Kentteki yangınlarda 9 bin 500 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Akduman, ekosistem açısından üzücü bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Akduman, 8 ay boyunca ormanlardaki tahribatın giderilmesi için titizlikle görev yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Olağanüstü kış şartlarına rağmen öngördüğümüz takvimden önce çok şükür yüzde 95 oranında bitirdik. Binlerce ağacın temizliği, onların piyasaya arzı ve bu sürede eş zamanlı gerek arazilerin makinalarla toprak işlemesinin yapılması gerekse bu sahalara orijinaline uygun ağaçlardan toplanmış tohumlarla bu alanların tekrar ormanlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar 8 aydır aralıksız devam etti. Ülkemizin sinerjisi, potansiyeli ve devletimizin sağladığı imkanlar, can kaybı olmadıktan sonra her şeyin telafi edilebileceğini ortaya koydu. Yangın sonrası yapılan çalışmalar bunların en güzel örneği."

Güvenli ormanlaştırma, tarım, hayvancılık ve turizm için yangından etkilenen alanlara uygun türde fidan dikimi yapıldığını vurgulayan Akduman, söz konusu bölgelerde yangına dayanıklı türlerin de toprakla buluşturulduğunu söyledi.

"230 bin civarında gelir getirici tür dikmiş olacağız"

Akduman, ormanlaştırma çalışmalarının yürütüldüğünü alanlarda yöre koşullarına uygun olarak gelir getirici fidanların da dikildiğine dikkati çekerek, "Yanan alanlara 177 bin keçiboynuzu, 10 bin badem, 8 bin civarında da fıstık çamı fidanı diktik. Makinelerin arazi hazırlığı çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki kasım ayında geriye kalan 700 hektarlık alanı da tamamlamış olacağız. Meyveli türlerde yaklaşık 40 bin fidan dikimi daha yaparak 230 bin civarında gelir getirici tür dikmiş olacağız." diye konuştu.

Yöre halkının, yangından zarar gören bölgelere gelir getirici türlerin ekilmesini sevinçle karşıladığını belirten Akduman, dikilen fidanların hem yangının hızını önlemesi hem de vatandaşlar açısından ekonomik getirisi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Yanan orman alanlarında gelir getirici fidanlar yeşerecek
Yanan orman alanlarında gelir getirici fidanlar yeşerecek
Yanan orman alanlarında gelir getirici fidanlar yeşerecek

YORUMLAR
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YANAN ORMAN ALANLARININ YENİDEN YEŞİLLENDİRİLMESİ İÇİN 2 MİLYON FİDAN YANAN ORMAN ALANLARININ YENİDEN YEŞİLLENDİRİLMESİ İÇİN 2 MİLYON FİDAN Yeşile sevdalı orman işçisi diktiği fidanlara çocuğu gibi bakıyor Yeşile sevdalı orman işçisi diktiği fidanlara çocuğu gibi bakıyor Tarlada yanan traktör kullanılamaz hale geldi Tarlada yanan traktör kullanılamaz hale geldi

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Kaynak: AA

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