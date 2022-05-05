Yanan ormanlık alanlar fidan ve tohumla buluştu - Son Dakika

Mersin'de geçen yılki orman yangınlarında zarar gören 9 bin 500 hektarlık alanda 653 bin fidan toprakla buluşturuldu, bölgeye 34 ton da kızılçam tohumu serpildi.

Kentte geçen yıl Silifke, Aydıncık, Gülnar ve Anamur ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda, toprak işleme ve temizliğin tamamlanmasıyla ormanlaştırma çalışmaları da hızlandı.

Orman teşkilatı çalışanlarının emekleriyle, yanan alanlara 195 bini gelir getirici türler olmak üzere 653 bin fidan dikildi. Yangınlarda zarar gören ormanlık alanların bazı kesimlerine de 34 ton kızılçam tohumu serpildi.

Bölgede sonbahara kadar 847 bin fidan daha dikilerek toplam 1,5 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Hem fidan dikimi hem de doğal gençleştirme yöntemlerinin uygulandığı bölgelerde, ilkbaharla kızılçam fidanları yeşermeye, "küllerinden doğan" ormanlarda doğa yeniden canlanmaya başladı.

Sonbaharda 700 hektara fidan dikilecek

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, AA muhabirine, 2021'deki orman yangınlarının ekosisteme büyük zarar verdiğini söyledi.

Orman teşkilatının, 9 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü yangının izlerini silmek için büyük çaba gösterdiğini anlatan Akduman, yürütülen çalışmalarla doğanın yeniden canlandığını dile getirdi.

Akduman, yangından etkilenen alanlarda çeşitli türlerde fidan dikimi yapıldığını belirterek, "Kasım ile mart ayı döneminde toplamda 653 bin fidan diktik. Şu anda makineli arazi hazırlığı çalışmaları devam ediyor. Fidan dikimlerini sonbahar döneminde yapmak zorundayız. Yaklaşık 700 hektar civarında bir alan kaldı. Kalan miktarı da inşallah sonbaharda tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Mersin'in orman varlığının Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı olduğu bilgisini veren Akduman, kentte kızılçam ormanlarının geniş alan kapladığını ifade etti.

"1,5 milyon fidanı sadece yangın sahalarına dikmiş olacağız"

Akduman, yanan alanlardaki çalışmaların eylül itibarıyla yeniden başlayacağına işaret ederek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sonbaharda dikeceklerimizle beraber toplamda 1,5 milyon fidanı sadece yangın sahalarına dikmiş olacağız. Bunun da 230 bin civarındaki miktarı, 'meyveli türler' dediğimiz keçiboynuzu, badem ve fıstık çamından oluşacak. Bunların dışında genel alanın yüzde 80'inde bu bölgelerin orijinaline uygun kızılçam tohumu atarak ormanlaştırma çalışması yaptık. Yaklaşık 8 bin hektar alanı tohum ekmek suretiyle ormana kazandırmaya çalıştık. Geriye kalan 1500 hektarlık alanda fidan diktik. 8 bin hektarlık alana yaklaşık 34 ton kızılçam tohumu serptik. Çok şükür yağışların da iyi olması dolayısıyla çimlenmeye başladılar. İnşallah 1-2 yıl sonra buraların yeşil fidan dokusuyla kaplı olduğunu göreceğiz."