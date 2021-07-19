Mersin'de yangın çıkan ahırdaki 13 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 13'ünün telef olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, hayvancılık yapan M.U'nun Kadelli Mahallesi'ndeki ahırında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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