Son Dakika | Yangın çıkan binada fenalaşan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Mezitli ilçesinde, yangın çıkan binada fenalaşan 64 yaşındaki kadının yardımına itfaiye ekibi koştu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yangın çıkan binada fenalaşan 64 yaşındaki kadının yardımına itfaiye ekibi koştu. Viranşehir Mahallesi'ndeki 10 katlı bir apartmanın dördüncü katında, klima ünitesinden kaynaklandığı ileri sürülen patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Evde kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, dumanın binayı sarması üzerine altıncı katta oturan 64 yaşındaki S.S'yi tahliye etmek istedi. Kapıyı ekiplere açtıktan sonra fenalaşan kadın, itfaiye ekiplerince ambulansa taşındı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ve S.S'ye, sağlık ekibi ambulansta müdahale etti. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

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