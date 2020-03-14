Mersin'de yangın çıkan evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yangın çıkan evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mersin'de yangın çıkan evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi

7 saat önce

Mersin'de, evinde çıkan yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan kadın, alevlerden kurtulmak isterken düşerek hayatını kaybetti.

Mersin'de yangın çıkan evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi, System.String[]

Mersin'de, evinde çıkan yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan kadın, alevlerden kurtulmak isterken düşerek hayatını kaybetti.

Mezitli ilçesindeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı evde yaşayan 38 yaşındaki Yasemin Özel, balkonda mahsur kaldı.

Yoğun duman nedeniyle balkona çıkan Özel, panikle balkon demirinin dış tarafına geçti. Uzun süre tutunamayarak apartmanın bahçesine düşen Yasemin Özel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, genç kadının cesedi hastane morguna götürüldü.

Yangında apartmandaki 3 dairede hasar oluştu.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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