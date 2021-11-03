Üye Girişi
Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı - Son Dakika

Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı

03.11.2021 11:57

- Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı Mersin'de bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, yanan odada bulunan 3 yaşlarındaki çocuğu ise annesinin kurtardığı öğrenildi.

- Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı

MERSİN - Mersin'de bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, yanan odada bulunan 3 yaşlarındaki çocuğu ise annesinin kurtardığı öğrenildi.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gezen ailesinin ikamet ettiği ikinci kattaki evin salonunda, 3 yaşlarındaki çocukları bulunduğu sırada yangın çıktı. Mutfaktan yangını fark eden anne, çocuğunu odadan alarak hızla dışarı kaçtı. Bu sırada yangın odayı sardı. Komşular ve ev sakinlerinin müdahale ettiği yangın yerine sağlık, itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. Ev sakinlerinin desteğiyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan evden annesi tarafından çıkarılan ve durumu iyi olan çocuk, tedbir amaçlı hazır bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Yangında evdeki bir çok eşya da kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı
Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı
Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı
Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı
Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı
Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı
Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı
Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı

İtfaiye, Yangın, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu 12:24 Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi 11:59 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor 11:58 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı 11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı 11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu 11:24 Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Meral Akşener 11:15 Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi

Son Dakika Haberleri
12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi
12:19 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
11:58 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar         
12:20
Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler         
12:11
TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi         
11:58
İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı         
11:57
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı         
11:27
Akşener, Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum         
11:19
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi         
11:13
2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda         
10:54
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 12:35:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de ev yangını, anne çocuğunu yanan odadan kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement