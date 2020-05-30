Mersin'de yangın sezonu öncesi tatbikat - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, yangın işçileri ve gönüllülerin katılımıyla orman yangını tatbikatı düzenlendi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Yangın ekibi işbaşı eğitimi" kapsamındaki tatbikat, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.
Katılımcılara yangına etkin müdahale yöntemleri gösterildiği tatbikata Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akduman, düzenleyecekleri eğitimlerle, ekiplerin yangın sezonu boyunca dinamik olmasını sağlayacaklarını belirtti.