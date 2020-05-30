Mersin'de yangın sezonu öncesi tatbikat - Son Dakika

Katılımcılara yangına etkin müdahale yöntemleri gösterildiği tatbikata Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Yangın ekibi işbaşı eğitimi" kapsamındaki tatbikat, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, yangın işçileri ve gönüllülerin katılımıyla orman yangını tatbikatı düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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