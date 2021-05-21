Mersin'de yangın sezonu öncesi tatbikat yapıldı - Son Dakika

Mersin'de yangın sezonu öncesi tatbikat yapıldı

Mersin'de, orman yangınlarına hazırlık kapsamında tatbikat yapıldı.

Mersin'de, orman yangınlarına hazırlık kapsamında tatbikat yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangın işçileri ve gönüllülerin katılımıyla "Yangın ekibi işbaşı eğitimi" kapsamındaki tatbikat, Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Orman Deposu'nda bulunan alanda yapıldı. Senaryo gereği toplanan çalı ve ağaç dalları yakılarak çıkarılan yangına, helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve 30 personel müdahale edildi. Yangına dayanıklı elbiseler giyerek müdahalede bulunan personel, alevleri köpük ve su sıkarak kısa sürede söndürdü. Etkin müdahale ve iş güvenliği yöntemlerinin de anlatıldığı tatbikata, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Akduman, düzenleyecekleri eğitimlerle, ekiplerin yangın sezonu boyunca dinamik olmasını sağlayacaklarını belirtti.

Son Dakika

Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim hakkında çarpıcı sözler: Kendisini başkandan üstün görüyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Sizin Allah'ınız yok mu!

CHP'li Özel, Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu Bakan Soylu'ya sordu

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim

Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı

Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı

Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü

Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı