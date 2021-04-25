Son dakika haberi: Yangın sonucu ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde, evde çıkan yangının sıçradığı samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Hacınuhlu Mahallesi'nde yaşayan Zekerya Keskin'e ait evin mutfağında sobadan çıkan yangın, bir süre sonra samanlık ve ahıra sıçradı.
Keskin ailesi, ahırdaki 15 büyükbaş hayvanı dışarı çıkardı.
Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.Mersin'de yangın sonucu ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
Mersin'in Mut ilçesinde, evde çıkan yangının sıçradığı samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Hacınuhlu Mahallesi'nde yaşayan Zekerya Keskin'e ait evin mutfağında sobadan çıkan yangın, bir süre sonra samanlık ve ahıra sıçradı.
Keskin ailesi, ahırdaki 15 büyükbaş hayvanı dışarı çıkardı.
Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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