Mersin'de yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Yangın Ekibi İşbaşı Eğitimi" kapsamında tatbikat düzenlendi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karabucak mevkisinde tatbikat gerçekleştirildi.
Senaryo gereği çıkan yangında ekipler köpük ve su sıkarak yangını söndürdü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, bu eğitimlerde eksikliklerini gördüklerini ve ekiplerin sezon boyunca dinamik olmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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