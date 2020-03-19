Mersin'de yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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Mersin'de yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındıYeşilyurt Mahallesi 4401 Sokak'ta Bedriye Babutçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı
Yeşilyurt Mahallesi 4401 Sokak'ta Bedriye Babutçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Evde dumandan etkilenen kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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