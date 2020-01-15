Mersin'de yangında zarar gören aileye belediye destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yangında zarar gören aileye belediye destek verdi - Son Dakika

Mersin'de yangında zarar gören aileye belediye destek verdi

19 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları zarar gören ve zor durumda kalan aileye, Büyükşehir Belediyesi destek oldu.

Mersin'de yangında zarar gören aileye belediye destek verdi, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları zarar gören ve zor durumda kalan aileye, Büyükşehir Belediyesi destek oldu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi'nde yaşayan Özcan ailesinin evinde geçtiğimiz günlerde elektrik prizinden yangın çıktı. Çıkan yangında eşyaları zarar gören yaşlı çiftin mağduriyetini Büyükşehir Belediyesi kısa sürede içerisinde giderdi.


Yangın sonrası yardım talebinde bulunan aileye Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa süre içerisinde dönüş yaparak, yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yangında zarar gören fırınlı ocak, buzdolabı ve çamaşır makinesinin yerine yenilerini götürerek aileye teslim etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından eşyaları teslim edilen Özcan ailesinin yüzü yeniden güldü.


Nisan ayından bu yana 40 aileye yardım yapıldı


Çeşitli tarihlerde evleri yangında veya doğal afetten dolayı zarar gören ailelere yardım eli uzatan Büyükşehir Belediyesi, nisan ayından bu yana 40 aileye ihtiyaçlarına göre buzdolabı, ocaklı fırın, çamaşır makinesi, çekyat, bazalı yatak yardımında bulundu. - MERSİN

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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