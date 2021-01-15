Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

15.01.2021 14:05

Mersin'in Silifke ilçesinde yaralı bulunan atmaca tedavi edilerek doğaya bırakılacak.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaralı bulunan atmaca tedavi edilerek doğaya bırakılacak.

İmamlı Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Kucuş, evinin bahçesinde yaralı ve bitkin bir atmaca buldu.

Kucuş, evine götürdüğü atmacayı besledikten sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kanadı kırık olduğu değerlendirilen atmaca, tedavi altına alındı. Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Kucuş, gazetecilere, yaralı atmacayı evinin bahçesindeki ağacın altında gördüğünü söyledi.

Kuşun hareket etmediğini belirten Kucuş, "Kanadının kırık olduğunu düşündüm. İnsanlık görevimi yerine getirmek istedim. Yemek vererek karnını doyurdum. Bana bugün misafir oldu. Bakımı yapılsın, ölmesin, iyi olsun ve doğamıza geri gelsin istiyorum." dedi.

Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Sağlık Bakanı Koca, "Aşı için sıramı bekleyeceğim" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı saldırıya uğradı Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Beşiktaşlı Bernard Mensah'ın Türkçe ile imtihanı herkesi güldürdü Araç sahipleri kar yağışı sonrası soluğu oto lastikçilerde aldı "Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı
Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir         
15:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti         
14:46
Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi         
14:18
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım         
14:01
Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti         
13:46
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
HES kodu ile İstanbulkartlarını eşleştirenlerin sayısı beklentiyi karşılamadı HES kodu ile İstanbulkartlarını eşleştirenlerin sayısı beklentiyi karşılamadı         
12:38
Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var         
12:32
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Uzmanlardan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesiyle ilgili uyarı: Bankacılık işlemleri tehlikede Uzmanlardan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesiyle ilgili uyarı: Bankacılık işlemleri tehlikede         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Fiyatı 70 bin liraya kadar çıkıyor! 'Aksaray malaklısı' almak isteyenler, 6 ay sırada bekliyor Fiyatı 70 bin liraya kadar çıkıyor! 'Aksaray malaklısı' almak isteyenler, 6 ay sırada bekliyor         
09:54
Kar yağışıyla yüzü gülen çiftçi: Emeklerimiz 'beyaz altın'la buluştu Kar yağışıyla yüzü gülen çiftçi: Emeklerimiz 'beyaz altın'la buluştu         
09:47
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 15:40:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei