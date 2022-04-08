Mersin'de yaralı bulunan balıkçıl tedaviye alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de yaralı bulunan balıkçıl tedaviye alındı

08.04.2022 10:24
Mersin'de yaralı bulunan balıkçıl tedaviye alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunan balıkçıl tedavi altına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunan balıkçıl tedavi altına alındı.

Elvanlı Mahallesi'nde yürüyüş yapan bir kişi, dere kenarındaki çalılıkta yaralı balıkçıl olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yaralı balıkçılı bulunduğu yerden alarak Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

Yaralı balıkçıl tedavisinin ardından doğaya salınacak.

YORUMLAR
500
Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı Büyükşehir Belediyesinden iş kazası tatbikatı Büyükşehir Belediyesinden iş kazası tatbikatı

Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de yaralı bulunan balıkçıl tedaviye alındı - Son Dakika


Son Dakika
10:25 Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
10:23 Taksici ile yolcu arasında "kapıyı sert kapattın-telefonda konuştun" kavgası sokağa taştı
10:21 Yer: İzmir! İftar vakti gelip fırının 100 bin TL'lik kasasını çaldılar
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 "Evlatlarımızın beslenme hakkı için gideceğim" demişti: CHP Lideri Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'ndan içeri alınmadı, kapıda açıklama yapıyor
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
00:16 Birce Akalay Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi: İmkansız
09:47 Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gidiyor: İçeri alınacak mı?
09:45 Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından "21 bin lira" savunması: Çok gördüler
09:44 Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat ve Barış çocuklarını kurtarabildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 10:30:34. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de yaralı bulunan balıkçıl tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement