Mersin'de yaralı bulunan balıkçıl tedaviye alındı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunan balıkçıl tedavi altına alındı.

Elvanlı Mahallesi'nde yürüyüş yapan bir kişi, dere kenarındaki çalılıkta yaralı balıkçıl olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yaralı balıkçılı bulunduğu yerden alarak Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

Yaralı balıkçıl tedavisinin ardından doğaya salınacak.