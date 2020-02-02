Mersin'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

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Mersin'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
6 saat önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanda yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:02 Kaynak: AA
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanda yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, ormanlık alanda yaptığı doğa yürüyüşü sırasında yaralı şahin buldu.
Çatlı, uçamayan ve kanadında yara bulunan şahini ilçede bulunan veterinere götürdü.
Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından şahin Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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