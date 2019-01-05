Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yaralı Yavru Köpeğe Belediye Sahip Çıktı

Mersin'de Yaralı Yavru Köpeğe Belediye Sahip Çıktı

1 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yol kenarından bulunan yaralı yavru köpeğe, belediye ekipleri sahip çıktı.

Mersin'de Yaralı Yavru Köpeğe Belediye Sahip Çıktı, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yol kenarından bulunan yaralı yavru köpeğe, belediye ekipleri sahip çıktı.

Ayvalı Mahallesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğin yol kenarında aç ve susuz kaldığı ihbarı üzerine Gülnar Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Tolga Çalışkan olay yerine gitti.

Bulunduğu yerden alınarak Çalışkan tarafından tedavisi yapılan köpeğin, yeme ve içme gibi temel ihtiyaçları karşılandı.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, yapılan müdahalede köpeğin sol ön ayağında kırık tespit ettiklerini bildirdi.

Gerekli tedavinin yapılarak ayağını alçıya aldıklarını belirten Çalışkan, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Ayvalı mahallesi, Gülnar, Mersin, Güncel
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