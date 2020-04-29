Mersin'de yardıma muhtaç vatandaşlar için akıllı bileklik uygulaması - Son Dakika

Mersin'de, Tarsus Belediyesi öncülüğünde geliştirilen akıllı bileklikler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yalnız yaşayan 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, alzaymır ve demans hastası vatandaşlar için Turkcell danışmanlığında akıllı bileklik projesi hayata geçirildi.

Bilekliklere yüklenen sistem sayesinde kullanıcılar, acil durumlarda veya sağlık problemi yaşamaları halinde rehbere kayıtlı iki yakını ile anında irtibat kurabilecek.

Kullanıcılar, gerektiğinde sesli görüşme de yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bilekliklerin dağıtımının başladığını belirterek, "Yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza aileleri kadar yakınlarında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bozdoğan, akıllı bileklik uygulamasının kapsamını ihtiyaç halinde genişletebileceklerini sözlerine ekledi.