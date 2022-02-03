Üye Girişi
Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklar için "kar şenliği" - Son Dakika

Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklar için "kar şenliği"

03.02.2022 19:24
Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklar için "kar şenliği"

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yarıyıl tatilindeki çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için "kar şenliği" düzenlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yarıyıl tatilindeki çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için "kar şenliği" düzenlendi.

Tarsus Belediyesince kar yağışının yoğun olduğu Gülek Mahallesi'nde, "Haydi Çocuklar Kara Gidelim" etkinliği yapıldı.

Yarıyıl tatilindeki çocuklar, şenlikte kartopu oynadı, müzik eşliğinde dans etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, yüzlerce çocuğun kartopu oynayarak keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Kırsal mahallelerde ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdüğünü ifade eden Bozdoğan, "Çocuklarımız aileleriyle keyifli vakit geçirme imkanına kavuştu. Onların mutluluğu bizim için çok kıymetli. Çocuklar bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız." dedi.

YORUMLAR
500

Tarsus, Mersin, Müzik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklar için 'kar şenliği' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:17 Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
18:34 DEAŞ liderinin öldürüldüğü operasyondan feci görüntüler! Çok sayıda sivil öldürüldü
18:33 Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı! İşte kulüpten yapılan açıklama
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
18:30 Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu
17:59 İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil
17:58 "Top taca çıksın diye dua ediyorum" dedi, Fenerbahçe'ye geri döndü! Ozan Tufan gerçeği ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 19:31:46. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklar için "kar şenliği" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement