Mersin açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1484 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 2 kişinin misina ağ kullanarak avlandığı tespit edildi.
Balıkçılara 1484 lira ceza verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza kesildi - Son Dakika