Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza kesildi

08.03.2022 09:24
Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza kesildi

Mersin açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1484 lira ceza uygulandı.

Mersin açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1484 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 2 kişinin misina ağ kullanarak avlandığı tespit edildi.

Balıkçılara 1484 lira ceza verildi.

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Sahil Güvenlik, Akdeniz, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza kesildi - Son Dakika
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