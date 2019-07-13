Son Dakika Haberleri: Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

3 saat önce

Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]
Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen 4 iş yerine operasyon düzenledi.
Çalışmada, çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken iş yerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:14 Kaynak: AA
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