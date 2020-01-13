Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

6 saat önce

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.


Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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