Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis oynatıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 10 bilgisayar, 11 cep telefonu ve yasa dışı bahisten elde edildiği düşünülen yaklaşık 3 bin lira bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından, 8'i ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.