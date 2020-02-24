Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

7 saat önce

MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasadışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Kentte 10 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 11 bilgisayar ile yasa dışı bahisten elde edilen 3 bin TL ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 5'i serbest kalırken C.G., D.A., N.C., Y.E., S.İ., M.T., H.B. ve O.A ise adliyeye sevk edildi.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:27 Kaynak: DHA
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